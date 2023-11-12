Да настоящего времени в Вооруженных силах Украины не раскрывали численность личного состава армии страны. Бывший глава пресс-службы украинского Генштаба Владислав Селезнев решил прервать молчание в указанном аспекте.

Как сообщил Селезнев в интервью украинскому новостному агентству ТСН, численность личного состава ВСУ в настоящее время доведена до 1,3 млн военнослужащих разных родов войск.

«1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы», — сказал собеседник агентства.

К слову, поскольку до 12 ноября ВСУ отказывались раскрывать точные данные о числе своих бойцов, стоит предположить, что указанная Селезневым цифра может быть всего лишь его личной оценкой или преднамеренным вбросом, не имеющим ничего общего с реальным количеством штыков в украинской армии.