В «Артеке» открылась выставка «Юные защитники Родины» при поддержке Путина

Известно, что она посвящена ценному вкладу, который внесли дети и подростки для Великой Победы. Российский лидер поддержал идею создания такой выставки. Об этом пишет RT .

Стало известно, что в «Артеке», который является международным детским центром, была открыта выставка под названием «Юные защитники Родины». Она была создана Российским военно-историческим обществом при поддержке Владимира Путина, президента Российской Федерации.

Согласно сообщению, которое опубликовала пресс-служба «Артека» на своей странице в социальных сетях, данное событие состоялось в День, когда закончилась Вторая мировая война. Таким образом, ребята рассказывали своим сверстникам о подвигах юных героев в те нелегкие времена.