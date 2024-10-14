В ассоциации юристов и адвокатов Москвы рассказали, как действовать в случае залива квартиры

В случае возникновения подобной экстренной ситуации следует воспользоваться следующим планом действий.

1. Определить и устранить источник затопления.

2. Если затопление связано с действиями жильцов верхних этажей многоквартирного дома, обратиться к ним.

Если причиной залива являются общедомовые коммуникации, то ответственным будет управляющая компания, которая должна содействовать в вызове аварийных служб.

3. Фиксация факта затопления.

Необходимо провести фото- и видео фиксацию места происшествия до приезда аварийных служб в целях сбора доказательственной базы для возмещения ущерба.

4. Составление акта о последствиях залива жилого помещения.

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам…» акт должен содержать описание ущерба и обстоятельств, при которых он был причинен.

5. Добровольное удовлетворение виновником требований пострадавшей стороны при заливе квартиры.

Пострадавшая сторона обращается к виновнику залива (собственнику квартиры/ управляющей компании) в целях заключения соглашения о добровольном возмещении вреда.

6. Судебный порядок взыскания ущерба.

В случае отказа виновника возместить причиненный ущерб потерпевшей стороне, следует подготовить исковое заявление для обоснования собственной позиции и подкрепить его собранными доказательствами.

Токен креатива (erid)

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