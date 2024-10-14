В ассоциации юристов и адвокатов Москвы рассказали, как действовать в случае залива квартиры
Фото: [Нейросеть Stable Diffusion/Нейросеть Stable Diffusion]
Залив квартиры требует принятия срочных действий, способствующих решению ситуации.
В случае возникновения подобной экстренной ситуации следует воспользоваться следующим планом действий.
1. Определить и устранить источник затопления.
2. Если затопление связано с действиями жильцов верхних этажей многоквартирного дома, обратиться к ним.
Если причиной залива являются общедомовые коммуникации, то ответственным будет управляющая компания, которая должна содействовать в вызове аварийных служб.
3. Фиксация факта затопления.
Необходимо провести фото- и видео фиксацию места происшествия до приезда аварийных служб в целях сбора доказательственной базы для возмещения ущерба.
4. Составление акта о последствиях залива жилого помещения.
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам…» акт должен содержать описание ущерба и обстоятельств, при которых он был причинен.
5. Добровольное удовлетворение виновником требований пострадавшей стороны при заливе квартиры.
Пострадавшая сторона обращается к виновнику залива (собственнику квартиры/ управляющей компании) в целях заключения соглашения о добровольном возмещении вреда.
6. Судебный порядок взыскания ущерба.
В случае отказа виновника возместить причиненный ущерб потерпевшей стороне, следует подготовить исковое заявление для обоснования собственной позиции и подкрепить его собранными доказательствами.
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