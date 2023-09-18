В Астане огласили приговор мужчине, удерживавшему заложников в банке

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к семи с половиной годам тюрьмы Алихана Мурадова, захватившего в июне заложников в отделении банка Kaspi Bank в столице Казахстана.

18 июня Мурадов захватил в заложники семерых сотрудников отделения банка. Он потребовал перечислить все активы Kaspi Bank перечислить инвалидам и малоимущим.

К месту происшествия прибыл спецназ. В результате штурма заложники были освобождены, никто из них не пострадал.

30-летний Мурадов, как выяснилось, имел проблемы с кредитом. С 2013 года он состоит на учете в наркодиспансере.