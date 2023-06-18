В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
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В Астане мужчина, угрожая оружием, захватил заложников в отделении «Каспи банка», сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
В здании находятся семь женщин и мужчина-охранник.
Стали известны требования террориста. Он настаивает на переводе всех активов банка инвалидам и малоимущим. В противном случае угрожает убить заложников. На выполнение своих требований он дал три часа.
Движение на улице Достык, где находится отделение, перекрыто. К зданию банка прибыл спецназ.