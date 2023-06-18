В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

В Астане мужчина, угрожая оружием, захватил заложников в отделении «Каспи банка», сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В здании находятся семь женщин и мужчина-охранник.

Стали известны требования террориста. Он настаивает на переводе всех активов банка инвалидам и малоимущим. В противном случае угрожает убить заложников. На выполнение своих требований он дал три часа.

Движение на улице Достык, где находится отделение, перекрыто. К зданию банка прибыл спецназ.