В Астраханской области из-за опрокидывания лодки погиб водитель судна

Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы Западного межрегионального СУ на транспорте.

Стало известно, что в Володарском районе Астраханской области погиб человек из-за опрокидывания маломерного судна на реке Сарбай. Жертвой ЧП оказался сам водитель. Однако пассажиру, которого вез погибший, удалось выжить. Так или иначе, было возбуждено уголовно дело. А все обстоятельства на данный момент выясняются.

Сообщается, что водитель 1971-го года рождения с пассажиром 1975-го г.р. вместе двигались вниз по течению акватории реки Сарбай. Уточняется, что они плыли на лодке ПВХ «Хантер» с подвесным лодочным мотором в сторону села Большой Могой, которое так же находится в Володарском районе.

Однако, до пункта назначения добраться не удалось из-за опрокидывания маломерного судна на резком повороте. В результате оба оказались в воде, где водитель погиб.