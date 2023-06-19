В Атлантическом океане пропал аппарат для доставки туристов к «Титанику»

С аппаратом, который занимается доставкой туристов к затонувшему в Атлантическом океане «Титанику», пропала связь. Об этом сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона.

Туристические подводные поездки организовывает американская компания OceanGate Expedition. Затонувшее судно находится на глубине 3,8 тысяч метров. Из официального прайс-листа компании следует, что недельную путешествие к «Титанику» стоит 250 тысяч долларов. По информации их социальных сетях, последний раз аппарат с туристами начал погружение 16 июня.

Туристический британский лайнер «Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 по 15 апреля 1912 года. Судно столкнулось с айсбергом в северной части Атлантического океана. Эта катастрофа стала самой масштабной морской трагедией.

В 1995 года американский режиссер, создатель оскароносного фильма «Титаник» с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях, Джеймс Кэмерон совершил погружение к затонувшему «Титанику». В последствии кадры подводной экспедиции Кемерона вошли в его кинокартину. На глубину около 4-х километров еще никто до режиссера не спускался.