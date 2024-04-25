В АТОР назвали наиболее популярные направления отдыха жителей РФ на майские праздники
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Скоро наступят беспрецедентные по своей длине майские праздники. Жители нашей страны станут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, то есть дважды по четыре дня подряд. Значительная часть россиян решила отправиться в путешествия по стране. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, лидером среди направлений для туризма на предстоящих праздниках является Краснодарский край. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что вторую строчку по популярности занимают Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск, на третьей и четвертой строчке – обе столицы, на пятом месте – Московская область и Крым.
По мнению эксперта, около двух третей туристов отправятся в путешествие в первые майские выходные.
Он уточнил, что стоимость туров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала. Так, рост цен на отели и авиаперевозки составил около 15%, поэтому многие предпочли перемещение на личных автомобилях. Однако, когда складывается такая ситуация, для туристического рынка это становится весьма плохим сигналом.