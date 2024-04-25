В АТОР назвали наиболее популярные направления отдыха жителей РФ на майские праздники

Скоро наступят беспрецедентные по своей длине майские праздники. Жители нашей страны станут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, то есть дважды по четыре дня подряд. Значительная часть россиян решила отправиться в путешествия по стране. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, лидером среди направлений для туризма на предстоящих праздниках является Краснодарский край. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что вторую строчку по популярности занимают Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск, на третьей и четвертой строчке – обе столицы, на пятом месте – Московская область и Крым.

По мнению эксперта, около двух третей туристов отправятся в путешествие в первые майские выходные.

Он уточнил, что стоимость туров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала. Так, рост цен на отели и авиаперевозки составил около 15%, поэтому многие предпочли перемещение на личных автомобилях. Однако, когда складывается такая ситуация, для туристического рынка это становится весьма плохим сигналом.