В АТОР объяснили способы компенсации туристам времени ожидания в пробке перед Крымским мостом

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, в качестве компенсации длительного пребывания туристов в пробке перед Крымским мостом следует продлить отдых или сделать пересчет проживания. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что такое решение будет справедливым.

Ромашкин пояснил, что путешественники имеют возможность обратиться в Ассоциацию туроператоров РФ для решения данного вопроса.

Он уточнил, что необходимо выяснить, сколько времени потерял турист в пробках, и каким образом это можно компенсировать.