В АТОР объяснили способы компенсации туристам времени ожидания в пробке перед Крымским мостом
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, в качестве компенсации длительного пребывания туристов в пробке перед Крымским мостом следует продлить отдых или сделать пересчет проживания. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что такое решение будет справедливым.
Ромашкин пояснил, что путешественники имеют возможность обратиться в Ассоциацию туроператоров РФ для решения данного вопроса.
Он уточнил, что необходимо выяснить, сколько времени потерял турист в пробках, и каким образом это можно компенсировать.