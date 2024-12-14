В АТОР прокомментировали слова вице-президента о воспитании абхазского бизнеса

На самом деле, эти слова были вырваны из контекста, сообщает пресс-служба организации.

В некоторых СМИ распространились цитаты вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, из которых следовало, что абхазский бизнес нужно «воспитывать» сокращением турпотока.

Мурадян заявил, что Абхазия занимает весомую долю в выездном сегменте российского туристического рынка (около 10% всего выездного турпотока из России).

Члены АТОР «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке продажи туров в Абхазию, отметил он.

Туроператоры высоко ценят то, что партнеры из Абхазии, несмотря на сложную ситуацию, делают все для того, чтобы россияне с оплаченными заранее бронированиями, отдыхали в комфортных условиях, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что власти Абхазии нашли средства для выплаты зарплат бюджетникам.