Туроператоры раскрыли, почему россияне пока откладывают отпуск в Геленджике

Несмотря на скорое начало бархатного сезона в Геленджике, который традиционно длится с середины сентября до октября, туроператоры не фиксируют повышенного спроса. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации Туроператоров.

Источник отмечает, что бронирования пока идут на уровне прошлого года или с небольшим ростом в 5–10%. Эксперты связывают низкий спрос с несколькими факторами. Во-первых, туристы опасаются повторения непогоды — в начале августа в регионе были смерчи, ливни и штормы. Многие предпочитают бронировать туры в последний момент, изучив прогноз.

Во-вторых, сказываются периодические закрытия аэропортов из-за «ковров», что заставляет путешественников выбирать поездки на автомобиле. Дорогие авиабилеты из Москвы (от 40 тыс. руб.) также не стимулируют покупательский спрос. Некоторые туристы ждут снижения цен осенью.

