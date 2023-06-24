В АТОР заявили о том, что туристы просят восстановить отмененные бронирования

Ассоциация туроператоров России сообщила о случаях, в которых туристы обращаются с просьбой восстановить аннулированные ранее туры. Об этом пишет ТАСС

После того, как днем 24 июня стало известно о попытке вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», многие россияне решили уехать из страны. Из-за этого не только закончились билеты на некоторые направления, но и взлетели цены на остальные.

Однако, как только Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, то ситуация для россиян стала не настолько критичной, чтоб покидать страну. Те, кто не успел этого сделать, решили выдохнуть и аннулировать путевки. Но позже, как оказалось, немало туристов все же захотели ими воспользоваться. Турагенты начали получать звонки с просьбами их восстановления.