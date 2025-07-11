В АЦЦ объяснили, влияет ли Пашинян на выбор католикоса всех армян

Представитель Российской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Левон Муканян в интервью RT заявил, что избрание католикоса всех армян не входит в полномочия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Собеседник подчеркнул, что этот процесс регулируется внутренними церковными нормами и не зависит от решений светских властей. Муканян призвал Пашиняна прекратить, по его словам, нарушение международного права и конституции Армении, а также остановить давление на священнослужителей и прихожан ААЦ.

«Католикос — означает «вселенский, всеобщий, соборный». Он является католикосом всех армян во всем мире, а не только Армении», — отметил Муканян.

Глава Армянской апостольской церкви избирается не политиками, а делегатами со всего мира — представителями епархий и общин ААЦ. Пашинян даже в нынешних реалиях не имеет прав вмешиваться в этот процесс.

Ранее сообщалось, что в Армении заявили о приоритетах Пашиняна и заподозрили его в попытках разорвать отношения с Россией.