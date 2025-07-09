В Армении заявили о приоритетах Пашиняна: власть важнее отношений с Россией
Депутат Мамиджанян: Пашинян может променять отношения с Россией ради власти
Депутат Национального собрания Армении Айк Мамиджанян заявил в разговоре с Lenta.ru, что премьер-министр Никол Пашинян готов пожертвовать отношениями с Россией ради сохранения власти.
По словам политика, для Пашиняна главным приоритетом является его переизбрание и удержание власти, и если союзнические отношения между Арменией и Россией будут этому препятствовать, он без колебаний пойдет на их ухудшение.
Мамиджанян подчеркнул, что нынешний премьер абсолютно не заинтересован в поддержании традиционных союзнических связей между двумя странами. Парламентарий выразил серьезное беспокойство по поводу текущего охлаждения отношений между Москвой и Ереваном, назвав ситуацию неприемлемой, учитывая богатую историю дружбы и союзничества между Арменией и Россией.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона не поставил Трампа в известность об остановке военной помощи ВСУ.