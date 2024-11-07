В Авдеевке обнаружили тайный схрон ВСУ с западными оружием и медикаментами

Сотрудники МВД России раскрыли тайник украинских военных с запрятанными боеприпасами, оружием и подозрительными медикаментами. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на ведомство.

Правоохранители в ходе профилактического рейда и обхода территорий вскрыли тайник украинских сил в Авдеевке. Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, крупный арсенал был скрыт в нежилом помещении.

«Изъято более 80 тысяч патронов различных калибров, автоматическое оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы. Среди них имеются образцы производства западных стран», — заявила Ирина Волк.

Как уточнили в ведомстве, найденные медикаменты с подозрительным содержанием — иностранного производства. Предполагают, что часть из них относится к наркотическим препаратам. Однако точно это можно будет сказать после экспертиз и исследований.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали жаловаться на качество оружия, которое приходит с Запада.