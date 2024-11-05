Британские журналисты привели мнение украинских военнослужащих. По заявлению одного из них, артиллерийские снаряды Excalibur, которые имеют собственное GPS-наведение, вообще не срабатывают должным образом. В то же время беспилотники, которые поставляются Киеву, отказываются взлетать.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще стали задумываться над вывозом своих детей за границу. Если раньше стремились отправить за рубеж родители юношей из старших классов, то теперь этот тренд распространился на все категории детей. При этом становится ясно, что дальнейшую судьбу таких детей уже не связывают с Украиной, отцы и матери не планируют возвращать их на родину.