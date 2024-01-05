В авиакатастрофе на Карибах погиб актер Кристиан Оливер вместе с малолетними дочерьми

По информации местных СМИ, Оливер вместе с семьей летел на частном самолете В районе Карибского моря у острова Петит-Невис борт рухнул в воду и разбился.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы никто не выжил, включая Кристиана Оливера, двух его дочерей 10 и 12 лет, а также пилота.

Кристиан Оливер известен широкому кругу киноаудитории по ролям в сериале «Восьмое чувство», а также в таких лентах, как «Спиди Гонщик» и «Валькирия».