В Авиалесохране сообщили о высоком риске возникновения лесных пожаров в октябре
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На данный момент огонь бушует в семи регионах. Там действуют 34 лесных пожара.
В пресс-службе Авиалесохраны сообщили о том, что в нескольких регионах России высока вероятность возникновения природных пожаров на территории лесов. Виной этому может быть не только сухая осенняя погода, но и некоторые поведенческие привычки отдыхающих в лесистой местности людей.
Таким образом, во втором осеннем месяце высокие риски возникновения лесных пожаров возможны аж в 25 регионах России. Подробнее можно узнать, перейдя на страницу новости в ТАСС.
В ведомстве отметили, что высокий риск не означает обязательное возникновение. Это во многом зависит от человека, как и говорилось выше. Важно, чтобы каждый соблюдал правила безопасности, вовремя реагировал, если пожар все-таки произошел, а также привлекал к тушению ответственные службы.