В Авиалесохране сообщили о высоком риске возникновения лесных пожаров в октябре

В пресс-службе Авиалесохраны сообщили о том, что в нескольких регионах России высока вероятность возникновения природных пожаров на территории лесов. Виной этому может быть не только сухая осенняя погода, но и некоторые поведенческие привычки отдыхающих в лесистой местности людей.

Таким образом, во втором осеннем месяце высокие риски возникновения лесных пожаров возможны аж в 25 регионах России. Подробнее можно узнать, перейдя на страницу новости в ТАСС.

В ведомстве отметили, что высокий риск не означает обязательное возникновение. Это во многом зависит от человека, как и говорилось выше. Важно, чтобы каждый соблюдал правила безопасности, вовремя реагировал, если пожар все-таки произошел, а также привлекал к тушению ответственные службы.