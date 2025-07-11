В «Авито Услуги» дали оценку запросам россиянок на отпуск

Летний отпуск 2025 года для россиянок — это не просто отдых, а эмоциональная перезагрузка. Руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услуги» Игорь Санников в интервью радио Sputnik отметил сдвиг приоритетов: женщины стремятся к глубокому восстановлению, а не только к смене обстановки.

По его словам, 52% женщин хотят полностью «отключиться от всего», а 47% делают ставку на восстановление через сон, тишину и новые впечатления. Уход за собой сохраняет значение, но без фанатизма: 55% поддерживают ухоженность минимальными усилиями и лишь 11% используют полный бьюти-арсенал даже на пляже.

Эксперт добавил, что впоследствии снижается спрос на сложные процедуры (наращивание, яркий макияж). Растет запрос на экспресс-услуги (маникюр, стрижки) и солнцезащитную косметику. Помимо этого, важны предложения, гарантирующие уединение и тишину (бутик-отели, эко-локации). Размещение вблизи спа-зон или с хорошими душевыми — преимущество. Однако низкий уровень SPF-культуры повышает риски фотостарения и заболеваний кожи, особенно в регионах.

По его мнению, рационализация вместо гламура — так можно описать тренд-2025. Женщины совмещают эмоциональный детокс с умеренной заботой о себе, отказываясь от избыточных усилий в пользу здоровья и комфорта. Ключевые черты нового подхода: функциональность ухода, фокус на защите кожи и свобода от «бьюти-обязанностей».

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