Меньше сервиса за те же деньги: отдых в Абхазии с «дошираками» оказался не дешевле «все включено» в Турции

В последние дни все чаще обсуждают слова начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Абхазии Кристины Лакербая. Она оказалась недовольна приезду российских туристов, которые тратят мало в республике и покупают «дошираки», а не сувениры. Однако, как показывает статистика, в Абхазии россияне оставляют не меньше денег, чем на других курортах. В Сети предлагают бойкотировать поездки в Абхазию из-за таких слов, понимая, что альтернатива всегда есть — к примеру, турецкие курорты. Где на самом деле выгоднее отдых этим летом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Траты россиян в Турции и Абхазии

Согласно совместному опросу АТОР и сервиса Letim, 62,3% российских туристов сообщили, что потратили в Турции вне отелей более 250 долларов (около 20 тыс. рублей) на сувениры, одежду, экскурсии и косметику. Причем почти половина из них указали траты на сумму от 500 долларов (около 39 тыс. рублей) и выше. Еще 27% респондентов потратили от 100 до 250 долларов (примерно от 8 до 20 тыс. рублей), а менее 100 долларов (около 8 тыс. рублей) за весь отпуск — только 11% участников опроса.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал, что стоимость недельного отдыха в Абхазии на двоих сейчас составляет от 80 тыс. рублей.

Фото: [ freepik.com ]

Он также отметил, что благодаря наличию автомобильного, железнодорожного и теперь уже авиационного сообщения, туристы могут выбирать наиболее удобный способ передвижения.

Стоимость туров в Турции и Абхазии

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с туроператорами, чтобы узнать цены туров в Абхазию и Турцию для поездки в середине августа и выяснить, на самом ли деле россияне оставляют мало денег в соседней стране по сравнению с другими популярными курортами.

Как выяснилось, цены на тур в Абхазию у туроператора Tez Tour варьируются от 106 тыс. до 150 тыс. рублей на двоих за неделю. При этом каждый из представленных отелей имеет только четыре звезды. В сам пакет тура входят авиаперелет, трансфер, проживание, питание и медицинская страховка. Только два отеля с питанием услуги «Все включено» представлены в Абхазии. В остальных — только завтрак или вообще без него. При этом цены в Турции варьируются от 117 тыс. до 144 тыс. рублей за неделю на двоих. Каждый из отелей имеет пять звезд. В сам пакет тура также входят авиаперелет, трансфер, проживание, питание и медицинская страховка. При выборе отеля в каждом из них была прописана услуга «Все включено».

В свою очередь, туристический консультант «Амбитур», представляя тур от агентства «Корал Тревел», показал только один пятизвездочный отель в Абхазии. Пакет тура остается тем же самым. Его цена начинается от 114 тыс. рублей и выше за неделю на двоих. В отеле представлена услуга «Все включено». При этом от «Корал Тревел» в Турцию цены оказались значительно дороже: отдых на неделю для двоих обошелся бы от 245 тыс. рублей и выше. Пакет тура остается тем же самым. Услуга «Все включено» представлена в полном объеме.

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