В Австралии хирург четыре года снимал коллег в женском туалете на скрытую камеру

В Мельбурне (Австралия) проходит судебный процесс над врачом-хирургом, которого уличили в установке скрытого наблюдения в санитарных комнатах для персонала. Как сообщает издание News.com.au, в результате его действий было незаконно заснято около 460 коллег-женщин.

Инцидент получил огласку 10 июля, когда сотрудники городской больницы Остина случайно обнаружили на мобильном телефоне Райана Чо видеозапись, сделанную в туалете. При изучении устройства правоохранители извлекли трехчасовой материал, где зафиксирован сам момент размещения камеры и последующие действия пяти ничего не подозревавших сотрудниц. Это послужило основанием для первоначального ареста.

Уже 25 июля врачу был предъявлен новый пакет из шести обвинений. Более того, в тот же день эксперты обнаружили на его персональном компьютере обширный архив, содержащий свыше 4500 файлов интимного характера.

Все материалы были систематизированы и снабжены пометками, сделанными обвиняемым. Анализ данных показал, что съемки проводились на протяжении четырех лет (с 2021 по 2025 год) в трех разных больницах Мельбурна. Как заявили следователи, «в описаниях к видео в папках подозреваемый указал имена не менее 460 женщин».

Отдельно на ноутбуке было найдено еще 5222 файла в папке «Другое», снятые, предположительно, в каком-то жилом помещении. Признаков того, что Чо делился этими записями в сети или распространял их, обнаружено не было.

20 августа список обвинений против хирурга пополнился еще 127 пунктами, связанными с преследованием с применением средств оптического наблюдения.

Несмотря на тяжесть преступлений, суд принял решение не применять к Райану Чо меру пресечения в виде заключения под стражу, мотивировав это отсутствием прямой угрозы для общества. До следующего слушания, назначенного на ноябрь, он будет находиться под домашним арестом с рядом ограничений: ему запрещено покидать дом в определенные часы и использовать любые устройства, способные вести запись.

