В Австралии крокодил съел мужчину

2 августа 65-летний Кевин Дармоди пропал во время рыбалки с друзьями в районе Кеннедис-Бенд. Это место является зоной обитания гребнистых крокодилов на севере штата Квинсленд.

Рыбака искали в течение двух дней.

После двухдневных поисков сотрудники полиции усыпили двух крупных рептилий длиной 4,1 и 2,8 метра. В желудке одной из них обнаружили человеческие останки. О трагедии сообщает Daily Sun.

Отмечается, что Дармоди был опытным рыбаком и пользовался большим уважением в местном сообществе.

По словам его друзей, они слышали крик и громкий всплеск, но нападения рептилии не видели.

Ранее сообщалось о том, что в Индии крокодил съел пастуха на глазах у местных жителей.