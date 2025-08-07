В Австралии крокодил съел мужчину
В Австралии останки пропавшего рыбака обнаружили в желудке крокодила
Фото: [pxhere.com]
2 августа 65-летний Кевин Дармоди пропал во время рыбалки с друзьями в районе Кеннедис-Бенд. Это место является зоной обитания гребнистых крокодилов на севере штата Квинсленд.
Рыбака искали в течение двух дней.
После двухдневных поисков сотрудники полиции усыпили двух крупных рептилий длиной 4,1 и 2,8 метра. В желудке одной из них обнаружили человеческие останки. О трагедии сообщает Daily Sun.
Отмечается, что Дармоди был опытным рыбаком и пользовался большим уважением в местном сообществе.
По словам его друзей, они слышали крик и громкий всплеск, но нападения рептилии не видели.
