В Австралии россиянку на несколько месяцев оставили без медпомощи

Российская гражданка Кира Королева, содержащаяся в австралийском СИЗО, уже несколько месяцев не получает необходимой медицинской помощи, несмотря на обострение сердечного заболевания. Об этом заявил в беседе с RT правозащитник Иван Мельников.

По словам правозащитника, состояние женщины значительно ухудшилось, но администрация тюрьмы ограничилась лишь формальным осмотром. У россиянки обострилось сердечное заболевание, но даже после неоднократных жалоб и обращений с этим ничего не сделали.

Мельников отметил, что хотел бы вместе с местным омбудсменом проверить условия содержания женщины, но и попытка добиться визита оказалась сложной.

«Они написали следующее: необходимо обратиться в местное австралийское СИЗО — только в этом случае омбудсмен будет реагировать. Но мы неоднократно туда обращались! При этом в Австралии омбудсмен имеет право заходить в тюрьмы и без запроса», — пояснил Мельников.

Тем временем МИД Австралии не реагирует на запросы Москвы об обмене Королевой и других россиян на австралийского наемника Оскара Дженкинса, задержанного в зоне СВО. Мельников предполагает, что позицию Канберры определяет украинская сторона, настаивающая на отказе от контактов с Россией.

Напомним, что супруги Королевы, проживающие в Австралии более десяти лет, были арестованы в июле 2024 года по обвинению в шпионаже. Они отвергают все обвинения, называя дело сфабрикованным. Кира Королева утверждает, что поводом для ареста мог стать провоз в Россию буклета о выживании в лесу и армейской нашивки.

Ранее сообщалось, что в Таиланде отключили от ИВЛ россиянку в состоянии комы.