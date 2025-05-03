Тайские врачи отключили от ИВЛ туристку из Екатеринбурга в коме

Дарья Т., 33-летняя туристка из Екатеринбурга, находившаяся в Таиланде с двумя приятельницами, неожиданно впала в кому и умерла. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

По словам Анны, близкой подруги Дарьи, россиянку доставили в критическом состоянии в больницу Чонбури. Однако, по ее мнению, местные врачи действовали недостаточно оперативно из-за того, что страховой полис девушки не покрывал стоимость лечения. Анна уверена, что более быстрое реагирование медиков могло предотвратить трагический финал.

Как рассказали подруги, в больнице у Дарьи дважды фиксировали остановку сердца. Пока они занимались обменом валюты для оплаты медицинских услуг, пациентка, по их словам, около 40 минут оставалась без сознания на каталке.

23 апреля доктора констатировали смерть мозга и отключили Дарью от аппарата искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что тайские врачи отказали пострадавшей в ДТП россиянке в экстренной операции.