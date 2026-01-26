В Австралии учительница родила ребенка от 12-летнего школьника

В Австралии разгорается громкий скандал, связанный с нарушением профессиональной этики и законов о защите детей. По информации ABC News , 33-летняя педагог Наоми Текеа Крейг из Мандуры (штат Западная Австралия) оказалась в центре расследования после того, как родила ребенка. Согласно данным полиции, биологическим отцом новорожденного является её несовершеннолетний ученик.

В отношении женщины выдвинуты семь серьезных обвинений в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетнего. Следствие полагает, что противоправная связь между учительницей и школьником началась в 2024 году и продолжалась в течение следующего, 2025 года. Важным доказательством по делу, как сообщает издание Daily Mail, стали результаты генетической экспертизы, которая с высокой точностью установила отцовство подростка.

Обвинительное заключение содержит эпизоды, относящиеся к разным возрастным периодам потерпевшего. Один из пунктов обвинения касается времени, когда мальчику не исполнилось 13 лет. Другие инкриминируемые деяния связаны с систематическими сексуальными контактами, которые, по версии следствия, происходили, когда подросток был в возрасте от 13 до 16 лет. Во всех случаях фигурирует один и тот же учащийся.

