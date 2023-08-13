В Австрии перевозивший украинскую семью с маленькими детьми микроавтобус рухнул с моста, погибли четыре человека

О произошедшей трагедии пишут сразу два местных издания Der Standard и Salzburg 24. Сообщается, что инцидент произошел районе города Мистельбах.

По предварительным данным, водитель попросту уснул за рулем (причем, сам он выжил). Неуправляемый автомобиль сначала перевернулся, а после упал с моста на грунтовую дорогу.

«Всего в машине было четверо взрослых и трое несовершеннолетних. Погибшие взрослые - бабушка и дедушка этих детей. Первому погибшему ребенку было младше года, второму - три года», - приводится в материале.

Отмечается, что третий находившийся в машине ребенок выжил. Малыш отделался легкими травмами, сейчас с ним работают медики.