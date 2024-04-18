В автобусах Подмосковья разместят 2,5 тысячи портретов ветеранов ВОВ в рамках акции «Бессмертный полк»

В Подмосковье начали подготовку к мероприятиям, посвященным празднованию Дня Победы. Так, в автобусах региона в рамках акции «Бессмертный полк» разместят 2,5 тысячи портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

Акцию организовали АО «Мострансавто» и региональное отделение «Бессмертный полк России». Как рассказал руководитель штаба и член Общественной палаты Подмосковья Валерий Анисимов, портреты героев будут сопровождать пассажиров на самых разных маршрутах.

Акция «Бессмертный полк в автобусах» проводится в регионе уже второй год подряд. Она нашла отклик у жителей Подмосковья, которые бережно относятся к памяти о войне и ее героях, подчеркнула, в свою очередь, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Принять участие в акции очень просто. Желающие могут направить на электронную почту bpr50@polkrf.ru информацию о своих близких — участниках Великой Отечественной войны, которая сохранилась в семье: ФИО, годы жизни, воинское звание, фотографии, дополнительную информацию, например, боевой или трудовой путь», — отметила Екатерина Швелидзе.

В «Мострансавто» поблагодарили жителей региона, которые передали истории и фотографии своих семейных героев в прошлом году, а в текущем году, отметили в компании, акцию проведут с привязкой к городским округам — откуда уходили на фронт участники ВОВ или где проживают семьи героев.

Все фотографии и истории, которые получат организаторы акции, будут размещены в архиве «Бессмертного полка России». Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Фото: [ пресс-служба подмосковного отделения «Бессмертный полк России» ]

В прошлом году шествие «Бессмертного полка» прошло не только в автобусах, жители региона размещали портреты своих героев на автомобилях и других транспортных средствах, а также в окнах квартир и домов. В этом году сохраняются все удобные для граждан форматы.