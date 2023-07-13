В Азове вынесли приговор жителям, которые ограбили, убили и подожгли пенсионера

Двум жителям города Азов, что в Ростовской области, вынесли приговор за убийство и ограбление 82-летнего местного жителя, кстати, который является дедом одного из нападавших. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в ноябре 2021 года двое мужчин вступили в сговор и решили ограбить дедушку, проникнув к нему в дом. Во время нападения они избивали пожилого человека, требуя сказать, где деньги лежат. Как только они обнаружили 400 тысяч рублей, пенсионера убили, а потом и вовсе попытались поджечь дом, чтобы скрыть следы.

Мужчин задержали спустя пару дней, потом они были арестованы. В итоге одному из них судья вынес приговор в виде 17 лет в колонии строгого режима, другому – 16. Приговор на данный момент в силу не вступил.