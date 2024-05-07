В Балашихе 9 Мая в видеоформате состоится шествие Бессмертного полка

Традиционные шествия по улицам российских городов отменены в связи с мерами безопасности. Однако традиция чтить память погибших советских воинов, которые защищали Отечество, продолжит жить в другом формате.

Так, в Балашихе 9 мая, в День Победы, на видеоэкранах города запустят трансляцию шествия Бессмертного полка. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава городского округа Сергей Юров. Он выложил пост по завершению оперативного совещания с заместителями и начальниками профильных управлений администрации Балашихи. Трансляция шествия также будет продублирована в социальной сети «ВКонтакте» телеканала «Балашиха 360».

«Мы традиционно уделяем особое внимание подготовке ко Дню Победы. Это главный праздник нашей страны. В этом году в целях безопасности ряд мероприятий пройдет менее масштабно, чем обычно. Так, принято решение отменить шествие Бессмертного полка по улицам города. Присоединиться к акции можно будет онлайн», — написал в своем тг-канале Сергей Юров.

Сергей Юров также рассказал, что ветеранов и семей военнослужащих Балашихи поздравят агитбригады. Встречи в подобном формате пройдут непосредственно 9 мая и накануне празднования великого Дня Победы.

«В Балашихинской картинной галерее открывается выставка «Этот День Победы!», а в Краеведческом музее — «Герои». Здесь можно познакомиться с историей Балашихи периода Великой Отечественной войны», — подчеркнул Сергей Юров.

В Балашихе в День Победы проведут «Эстафету памяти», участники которой преодолеют различные дистанции (2,5 и 5 км) с портретами своих предков, отважно защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. В парках «Пехорка» и Пестовском состоятся праздничные программы.

В нынешнем году Россия празднует 79-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно соотечественники навещают ветеранов, выражают им слова благодарности и оказывают помощь. Также вспоминают тех, чья жизнь оборвалась из-за вторжения немецко-фашистских захватчиков на земли СССР.