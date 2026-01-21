В Балашихе бесплатно раздают яйца: наглые «снайперы» кошмарят водителей на парковке

Жители микрорайона Павлино в Балашихе столкнулись с волной странного и навязчивого продуктового вандализма. На припаркованные во дворах автомобили из окон домов регулярно бросают сырые яйца, что естественно возмущает владельцев машин. Об этом пишет REGIONS .

Инциденты повторяются ежедневно, а в местных социальных сетях уже шутят о Павлино как о месте, где можно получить самые дешевые яйца в городе. Однако автовладельцам, на чьих машинах остаются желтые разводы и скорлупа, не до смеха.

По информации телеграм-канала «В Балашихе|Все новости», только за один из последних дней на крышах нескольких автомобилей были обнаружены свежие следы «атаки». Соседи подсчитали, что на такой акт вандализма неизвестные потратили продуктов примерно на 200 рублей. Очевидцы выражают недоумение, отмечая абсурдность ситуации, когда еда используется для причинения ущерба ради сомнительного развлечения. Дело уже не парковочных войнах: во дворе, как предполагают, завелись хулиганы.

С точки зрения права, подобные действия не являются безобидной шалостью. Как пояснила REGIONS юрист Гульназ Измайлова, для виновных это может обернуться серьезными финансовыми последствиями. Сам факт выбрасывания предметов из окна подпадает под административную ответственность и может грозить штрафом до пяти тысяч рублей. Если же будет установлен ущерб автомобилю, его придется возместить в полном объеме.

Эксперт дала практические рекомендации пострадавшим. Первым действием должен быть вызов наряда полиции или участкового для фиксации факта порчи имущества. Важно не мыть автомобиль до приезда представителей правоохранительных органов, чтобы не уничтожить вещественные доказательства. Параллельно необходимо вызвать представителя управляющей или обслуживающей организации для составления соответствующего акта. Этот документ, наряду с заключением от страховой компании об оценке ущерба, станет основой для возможного судебного иска.

Если хулиганами окажутся несовершеннолетние, материальную ответственность за их действия будут нести родители или законные опекуны. Юрист подчеркнула, что организованные действия соседей, совместные обращения и установка камер видеонаблюдения во дворах могут значительно повысить шансы на поимку нарушителей и пресечение этих неприятных инцидентов.

