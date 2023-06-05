В Балашихе больных пенсионеров не пустили на подъемник для маломобильных граждан

В Балашихе пожилых людей и женщину с детьми не пустили на подъемник для маломобильных граждан, который установлен на надземном пешеходном переходе в Зеленовке. Об случившемся сообщает интернет-издание «Факт» .

Переход через железную дорогу построили несколько лет назад в целях повышения уровня безопасности жителей. Впоследствии здесь были оборудованы подъемники, чтобы облегчить подъем пенсионерам и матерям с колясками. Вскоре устройства сломались. Их отремонтировали, но возникла новая проблема – работающие на подъемниках диспетчеры организовали жесткий контроль для желающих воспользоваться устройствами.

Так, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой пожилые мужчина и женщина, а также мать с двумя детьми и велосипедами пытаются попасть на подъемник, однако диспетчер не пускает людей. Сотрудница не открыла двери и посоветовала прочитать правила пользования устройством. Она заявила, что подъемник – для маломобильных граждан, и если человек не в инвалидной коляске, то пользоваться им нельзя.

«В итоге и вовсе заявила, что подъемник сломан. И двум больным людям пришлось подниматься по лестнице», - рассказала свидетельница конфликта Марина Коваленко.

Пешеходы и прежде сталкивались со сложностями при использовании подъемника. Людей просили подождать, но никто не приходил, а также требовали предъявить удостоверение инвалида.

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