В Балашихе испекли 10 тыс. блинов для семей участников СВО

В Балашихе для семей участников СВО испекли 10 тыс. блинов. Акцию провела Молодая Гвардия «Единой России». К ней присоединились глава округа, секретарь местного отделения партии Сергей Юров, а также студенты, педагоги, депутаты, представители предприятий.

Акция была приурочена к Масленице и Дню защитников Отечества. В ее рамках блины пекли на двух площадках. В колледже «Энергия» акцию провели в рамках проекта «ПолитКухня». Участники готовили блины, фасовали их в наборы и формировали адресные посылки для семей бойцов.

«Масленица – это праздник тепла, заботы и семейных традиций. Сегодня особенно важно поддержать семьи наших защитников, показать, что мы вместе», - сказал Юров.

Одной из семей, получивших блины, стала семья Севостьяновых. Глава семьи Максим Севостьянов погиб при исполнении воинского долга. У него осталась жена Юлия и двое детей.

Сергей Юров навестил семью погибшего бойца Алексея Исаева, который погиб в 2024 году в Курской области. В микрорайоне ВНИИПО установили мемориальную доску в его честь.

На второй площадке акции блины вместе с молодогвардейцами готовил гендиректор Авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

«Такие инициативы объединяют и напоминают, что мы рядом, что мы помним и поддерживаем», - сказал он.

Поддержка участников спецоперации - это одно из основных направлений народной программы «Единой России». С 2022 года партия обеспечила принятие свыше 150 федеральных законов. В Подмосковье бойцам доступно около 40 региональных мер соцподдержки. На РПГУ работает цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность быстрого предоставления мер соцподдержки бойцам СВО.