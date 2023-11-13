В Балашихе открыли инновационный детский сад

Детский сад на улице Свердлова в Балашихе капитально отремонтировали по президентской программе. Теперь тут по самым современным технологиям педагоги смогут воспитывать 80 ребят в возрасте от 4 до 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями.

Сад стал региональной инновационной площадкой Московской области. Мальчики и девочки с ограниченными возможностями тут проходят специальный курс по STEM-технологии. Кроме того, как и в других садах, тут работает проект «Предшкола: стандарт детского сада», который реализуется по инициативе и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Ремонт мы провели благодаря президентской программе по капремонту учреждений образования. Она реализуется при поддержке партии «Единая Россия» и Министерства просвещения РФ. В учреждении есть все необходимое для комфортных занятий», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что программа по обновлению образовательных учреждений будет продолжена.