В Балашихе открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову

Старший смены погиб в сентябре на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Октябрьской. Почтить память героя собрались родные и близкие, коллеги, представители администрации округа и простые жители. Среди выступивших на открытии мемориальной доски были глава Балашихи Сергей Юров, заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселев и другие.

Мама Олега Калмыкова Инна Николаевна поблагодарила всех за поддержку семьи и пожелала коллегам сына безопасных дежурств. Участники мероприятия возложили к мемориальной доске цветы.