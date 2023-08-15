В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО

На фасаде дома №1 ЖК «Витязь» в микрорайоне Дзержинского в Балашихе появилась особенная мемориальная доска. Ее установили в честь прапорщика Геннадия Павлова, погибшего в ходе СВО.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски участвовал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров. Также на мероприятие прибыл почтить память героя командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, генерал-майор Николай Кузнецов. Теплые слова в память герою адресовал директор центра специальной подготовки «Витязь», Герой России Сергей Лысюк. Пригласили на открытие мемориала близких героя, военнослужащих и жителей города.

Глава городского округа Балашиха выразил благодарность руководству дивизии и Сергею Лысюку за помощь в патриотическом воспитании молодежи. Сергей Юров также подчеркнул особенную важность передачи памяти о героях от старшего поколения – младшему.

«Сегодня в рамках СВО огромное количество ребят и военнослужащих дивизии выполняют важнейшие задачи, к сожалению, ценой своего здоровья и жизни. Я убежден на 100 процентов, что те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, будут выполнены», - сказал Сергей Юров.

Глава округа подчеркнул, что с первого дня начала СВО администрация муниципалитета оказывает поддержку семьям защитников нашей страны и держит на контроле все возникающие вопросы. Регулярно уходят на фронт из Балашихи машины с гуманитарной помощью.

Отметим, прапорщик Геннадий Павлов родился в 1995 году в Чувашской Республике. После окончания Академии гражданской защиты МЧС России служил в центре специального назначения «Витязь» в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского.

Герой одним из первых отправился защищать рубежи нашей Родины. Его не стало 27 февраля 2022 года при выполнении служебно-боевых задач.

Сегодня на защите нашей страны стоит немало героев из Балашихи. Продолжают отправляться на фронт добровольцы. Их семьи находятся под чуткой опекой своих земляков.