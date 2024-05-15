В Балашихе открыли семейные классы в школе «Маленький гений»

В округе Балашиха придумали новый подход к обучению детей, сочетая современные и советские методики. Ученики получают насыщенную программу, получая не только базовые знания, но и развивая таланты. Все это готов предоставить детский центр «Маленький гениий» на ул. Майкла Лунна, д.8 и ул. Яганова, д.8.

Индивидуальный подход педагогов позволяет в семейных классах заинтересовать детей разной усидчивости и хобби. Детский центр работает по методикам русской классической школы, совмещая это с различными творческими проектами и кружками. Учеников обучают ментальной арифметике, робототехнике, кулинарии, спорту и многому другому.

В центре также открыты классы для детей с ОВЗ и другими особенностями, рассчитанные на 12 учеников. Дети получают широкий спектр знаний в интересном формате: педагоги совмещают преподавание с играми, что позволяет воспитанникам лучше усваивать материал.

Центр «Маленький гений» работает в Балашихе с 2012 года при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации округа. Советские и современные подходы показали свою эффективность уже на десятках школьников.