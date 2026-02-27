В Балашихе по народной программе строят одну из крупнейших больниц Подмосковья

В Балашихе по народной программе «Единой России» строят одну из крупнейших больниц Подмосковья, которая будет обслуживать 1,3 млн жителей. Ход возведения объекта проверил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Также стройплощадку посетили глава областного Минстроя Александр Туровский и глава Балашихи Сергей Юров.

Больница строится в микрорайоне Ольгино. В ее состав войдет круглосуточный стационар на 1,1 тыс. коек и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену.

«Проект важный, поддержан нашим президентом. Реализуется по наказам наших жителей по народной программе „Единой России“. В будущем это, без сомнений, будет ведущее медицинское учреждение Московской области — здесь будет оказываться медпомощь по 26 профилям, планируемое количество сотрудников — 700 врачей, 2,3 тыс. человек медперсонала», — рассказал Брынцалов.

Он отметил, что площадь больницы составит около 160 тыс. кв. м. К открытию учреждения построят и реконструируют семь дорожных участков. На эти цели направят около 6,5 млрд руб.

Объект готов уже почти на 40%. Впереди — запуск отопления и инженерных сетей, отделочные работы.

В рамках визита прошло рабочее совещание в строительном штабе. В ходе него обсудили развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в микрорайоне. Как рассказал Сергей Юров, сейчас здесь реконструируют Шестую улицу, а также обновляют и строят улицы Струве и Бояринова. Открыть движение планируется к осени.

«И в следующих этапах у нас расширение улиц Главная, Пролетарская, Автозаводская, которые закольцуют и дадут возможность проезда на Носовихинское шоссе. И свяжет потом выезд по улице Главной на ЛТКЖ (прим. автомобильная дорога Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный). Все объекты у нас идут с дополнительными общестроительными работами», — сказал он.

Также обсудили оснащение медицинским оборудованием и привлечение медиков. По проекту, заложено более 800 единиц оборудования, в том числе тяжелого.

«Здесь предусмотрен региональный сосудистый центр и 21 операционная. Помещения под них требуют особой подготовки. И, конечно, техника будет бесполезна без людей. Команду вместе с региональным Минздравом мы уже начали формировать», — сообщил Брынцалов.

Народная программа «Единой России» включает в себя почти 400 положений. В Подмосковье за пять лет ее выполнили более чем на 90%.