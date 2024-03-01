В Балашихе появится первая лесопожарная станция

Глава округа Сергей Юров совместно с представителями МЧС, Мособлпожспаса и комитета лесного хозяйства провели выездное совещание, в ходе которого была озвучена информация о строительстве первой лесопожарной станции.

Глава округа сообщил, что большое количество лесов на территории города требует повышенного контроля и обеспечения противопожарной безопасности. Станция будет введена в эксплуатацию до конца 2024 года, работы должны завершиться уже к маю. Ранее город обслуживала группа из Ногинска. Это было не оперативно.

Здание лесопожарной станции находится в микрорайоне Железнодорожный. Обеспечивать безопасность будут 10 спасателей и 8 единиц техники.