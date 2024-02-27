В Балашихе установили памятник Героям СВО

На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Николай Кузнецов, депутаты Мособлдумы и городского совета, руководители различных предприятий и учреждений, военнослужащие СВО и члены их семей.

«Сегодня важный день в истории нашего города — мы открыли памятник на Братском кладбище Балашихи, где похоронены 67 ребят — героев СВО. Тысячи жителей нашего города защищают мирное население Донбасса, наше с вами будущее. И наша самая главная задача — сохранить память о наших героях, о тех, кто положил самое ценное — свои жизни во имя общей победы. На каждой нашей встрече я говорю, что мы сделаем все, чтобы их подвиг навсегда был вписан в историю нашего города и нашей страны! Мы сделаем все для того, чтобы чтить их не только на улицах нашего города, но и чтобы наше подрастающее поколение, наши школьники вечно хранили память о наших героях», — сказал Сергей Юров.

Традиционно для местной власти было важно, чтобы инициативу установки памятника поддержали жители Балашихи. В округе провели около 350 встреч. Люди положительно отреагировали на предложение. По итогу обсуждений было подписано более 20 тысяч обращений с просьбой об установке мемориала, адресованных президенту РФ Владимиру Путину.

«Сегодня мы открыли этот мемориал по инициативе наших неравнодушных активных граждан. Воины, отдавшие самое ценное, что у них было, — свои жизни, будут жить вечно, если мы их будем помнить. Сегодняшний день — подтверждение тому, что пока жива вера в то, за что сражаются наши бойцы, то наши идентичность, душа и воля будут сильны в их поступках и их героизме. Вечная слава и вечная память нашим героям!», — сказал Игорь Брынцалов.

Во время торжественной церемонии открытия присутствующие почтили минутой молчания память героев специальной военной операции и возложили цветы. В завершении раздались салютные залпы.

Работа по увековечиванию памяти участников специальной военной операции ведется в Балашихе постоянно: открывают парты героев и мемориальные доски. В округе присваивают школам и улицам имена выдающихся военных СВО. По всей территории Балашихи появляются аллеи и музеи.