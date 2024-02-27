В Балашихе установили памятник Героям СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В Балашихе на Братском кладбище установили памятник Героям СВО. Церемония открытия мемориала прошла торжественно.
На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Николай Кузнецов, депутаты Мособлдумы и городского совета, руководители различных предприятий и учреждений, военнослужащие СВО и члены их семей.
«Сегодня важный день в истории нашего города — мы открыли памятник на Братском кладбище Балашихи, где похоронены 67 ребят — героев СВО. Тысячи жителей нашего города защищают мирное население Донбасса, наше с вами будущее. И наша самая главная задача — сохранить память о наших героях, о тех, кто положил самое ценное — свои жизни во имя общей победы. На каждой нашей встрече я говорю, что мы сделаем все, чтобы их подвиг навсегда был вписан в историю нашего города и нашей страны! Мы сделаем все для того, чтобы чтить их не только на улицах нашего города, но и чтобы наше подрастающее поколение, наши школьники вечно хранили память о наших героях», — сказал Сергей Юров.
Традиционно для местной власти было важно, чтобы инициативу установки памятника поддержали жители Балашихи. В округе провели около 350 встреч. Люди положительно отреагировали на предложение. По итогу обсуждений было подписано более 20 тысяч обращений с просьбой об установке мемориала, адресованных президенту РФ Владимиру Путину.
«Сегодня мы открыли этот мемориал по инициативе наших неравнодушных активных граждан. Воины, отдавшие самое ценное, что у них было, — свои жизни, будут жить вечно, если мы их будем помнить. Сегодняшний день — подтверждение тому, что пока жива вера в то, за что сражаются наши бойцы, то наши идентичность, душа и воля будут сильны в их поступках и их героизме. Вечная слава и вечная память нашим героям!», — сказал Игорь Брынцалов.
Во время торжественной церемонии открытия присутствующие почтили минутой молчания память героев специальной военной операции и возложили цветы. В завершении раздались салютные залпы.
Работа по увековечиванию памяти участников специальной военной операции ведется в Балашихе постоянно: открывают парты героев и мемориальные доски. В округе присваивают школам и улицам имена выдающихся военных СВО. По всей территории Балашихи появляются аллеи и музеи.