В Балашихе в доме № 10 на Октябрьской улице проведена комиссионная проверка

В Балашихе продолжаются ремонтно-восстановительные работы в здании дома на Октябрьской улице, где 20 сентября 2023 года вследствие взрыва бытового газа обрушились третий, четвертый и пятый этажи в третьем подъезде.

Работы по ликвидации последствий взрыва бытового газа выполняются Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. На объекте была проведена комиссионная проверка.

«Сегодня совместно с экспертами и сотрудниками администрации Балашихи была поведена комиссионная проверка. Идут работы по восстановлению и ликвидации последствий взрыва газа. Они проводятся в соответствии с проектно-сметной документацией», — сказал руководитель проекта Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Роман Гордеев.

Работа на объекте не прекращается. На данном этапе строители работают на четвертом и пятом этажах. На четвертом этаже проводят устройство монолитных перекрытий и стен (как наружных, так и внутренних). На пятом этаже также занимаются устройством монолитных наружных и внутренних стен, выполняют их армирование — придают конструкции жесткость и целостность, создают правильную форму.

Только с января 2024 года на объекте были качественно выполнены такие этапы работы: устройство бетонной подготовки в техническом подполье и кирпичной кладки плит подъезда, монтаж армирования лифтовой шахты и стен с обеих сторон с первого по четвертый этаж, заливка лифтовой шахты на разрушенных этажах, монтаж монолитных перемычек.

Реставрированный объект будет сдан в эксплуатацию в сентябре нынешнего года.

Напомним, после взрыва в доме на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Всем пострадавшим была оказана профессиональная медицинская помощь. Жителям пострадавших квартир по распоряжению главы Московской области Андрея Воробьева оказали психологическую помощь.