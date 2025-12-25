В Подмосковье жители взломали погоду с помощью древнего шаманского обряда

Жители подмосковной Запрудни, уставшие от аномально декабря без снега, взяли инициативу в свои руки, устроив во дворе импровизированный шаманский обряд для вызова снега, пишет REGIONS .

Вооружившись бубном и найдя в интернете древние заговоры, они вышли на улицу с песнями и танцами, призванными «задобрить духов зимы». Хотя эффективность метода с точки зрения метеорологии сомнительна, событие принесло неожиданную и вполне осязаемую пользу для местного сообщества.

По словам инициатора акции Натальи, соседи не испугались, а с интересом присоединились к действу, особенно дети, которые с радостью поддержали необычный флешмоб. Такой спонтанный ритуал стал мощным инструментом социальной сплоченности.

Вместо пассивного недовольства погодой в соцсетях люди вместе вышли на улицу, получили заряд позитивных эмоций и ощутили общую цель. Это живой пример того, как творческий подход и чувство юмора могут превратить разобщенность двора в момент единения и праздника.

С психологической точки зрения, подобные действия — здоровый механизм совладания с тревогой и ощущением беспомощности перед изменениями климата. Активный ритуал, даже шуточный, позволяет перевести пассивное ожидание в контролируемое действие, снижая стресс.

