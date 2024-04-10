В Балашихе волонтеры собрали более 100 наборов сухих блюд для бойцов СВО

Волонтеры провели большую работу в Общественной палате в Балашихе. Богатый ассортимент сухих блюд самостоятельно готовит местная жительница Ксения. Она также помогает овладеть нехитрыми навыками готовки другим на мастер-классах.

Волонтер Ксения сама сушит овощи, а затем «миксует» из них различные блюда: от винегрета до холодца. Все разделено и упаковано по порциям. На изготовление одной партии блюд волонтер в одиночку тратит неделю. Однако с помощью других неравнодушных на это уходит лишь 15 минут. Благодаря участию земляков помощь бойцам СВО и семьям Донбасса удается создать и доставить оперативно.

В Общественной палате Ксения провела мастер-классы по фасовке сухих блюд быстрой готовки. Меню для бойцов пополнили холодцом, супами, картофелем с мясом, макаронами и винегретом. Как отметила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова, благодаря этой помощи воины Отечества ощущают домашнее тепло и заботу.

При этом готовкой помощь не ограничивается. В Балашихе активно плетут сети, создают сухой душ, пишут письма и многое другое. Комитет семей и воинов Отечества под руководством Натальи Махониной, а также Центр помощи участников СВО и их семей, работают на регулярной основе.

Раненным бойцам в главном госпитале Росгвардии передали открытки и письма школьников, которые старались на акции «Неделя добрых дел». Также пациентам принесли пряники и печенья. Все эти приятные пожелания и угощения лично передали руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова и депутат городского совета от партии «Единая Россия» Сергей Щукин.

Напомним, в Балашихе открыто два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Поучаствовать в важной миссии может любой желающий по адресам: Парковая улица, 7 (отделение партии «Единая Россия»), либо на Ленина, 7/1 (Общественная палата Балашихи). Другие пункты можно найти на сайте волонтеров https://volonter.mosreg.ru/.