В Балашихе восстановят дачу известного русского и советского театрального режиссера Всеволода Мейерхольда

Работы проведут в рамках благоустройства лесопарковой зоны от горнолыжного курорта «Лисья гора» до усадьбы Горенки по губернаторской программе «Парки в лесу».

«Проект обновленного лесопарка от Лисьей горы до усадьбы Горенки площадью 115 гектаров представлен в 2023 году. Эта территория разделена Разинским шоссе. Одна часть у нас планируется для спокойного отдыха. На этой территории находилась дача Всеволода Мейерхольда», - сказал замглавы Балашихи Максим Сидоркин.

Деревянный дом известного театрала сгорел еще в 2022 году. Восстановление здания позволит увековечить память режиссера.

Помимо этого, на территории вдоль Вишняковского пруда возведут и другие интересные объекты. Например, планируют создать сцену из корабля, облагородить два родника, сделать пешеходные тропы из гранитного отсева, установить освещение, стенды, лавочки и все, что позволит жителям Балашихи и гостям округа чувствовать себя комфортно на прогулке.

На Акатовких курганах откроют прокат лыж и снаряжения, также появится соответствующая профессиональная трасса. Реализация благоустройства местности позволит связать все территории парков и лесопарковых зон Балашихи.

Всеволод Мейерхольд являлся не только талантливым режиссером, но также пробовал себя как актер и педагог. Благодаря ему в стране появилась особая актерская техника, получившая название «биомеханика».