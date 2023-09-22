В Балашихе выбрали нового председателя городской общественной организации ветеранов

Пост занял Герой России, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.

Отметим, что Лысюк является одним из основателей центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» на Кучинском шоссе. Здесь уже четверть века обучают и детей, и взрослых военному делу. Кроме того, в центре свою квалификацию могут повысить охранники, телохранители и бойцы спецподразделений. Также инструкторы центра проводят различные занятия и с военнослужащими и добровольцами, которые готовятся к отправке в зону СВО. Повышение квалификации проходит в центре отбора военнослужащих на службу по контракту, который открылся по поручению губернатора Андрея Воробьева на Восточном шоссе в Балашихе.

Стоит добавить, что общественная организация ветеранов появилась в Балашихе летом 2019 года. Сейчас в ней числится более 30 тысяч человек. Важно работы данной организации отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.