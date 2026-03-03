В Бангладеш 11-летний мальчик, ушедший на вечернюю молитву, был зверски убит и брошен в поле

Тело ребенка было обнаружено местными жителями утром 2 марта на рисовом поле в районе населенного пункта Бил-Дхармапуре. Об этом пишет бангладешское издание The Daily Star.

Погибшим оказался 11-летний Адиб Ахнаф. Прибывшие на место стражи порядка осмотрели тело и заметили, что вокруг шеи мальчика был плотно затянут пояс от брюк.

В ходе расследования выяснилось, что накануне вечером ребенок отправился в мечеть для совершения молитвы, однако после этого перестал выходить на связь и домой так и не вернулся.

Ранее сообщалось о том, что тигренок напал на фермера и ребенка в Индии.