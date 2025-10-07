В Барнауле спасли кота, который попал в огненное бедствие

В Барнауле сотрудники пожарной службы вызволили кота из горящей квартиры. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

Пожарная команда прибыла в поселок Новосиликатный, расположенный на окраине города, по вызову. Причиной возгорания послужила сушилка для фруктов, из-за которой загорелась квартира, принадлежащая пожилой паре.

Пожилые люди смогли покинуть квартиру до того, как пламя полностью охватило помещение. Тем не менее, в панике они не смогли обнаружить своего домашнего любимца — белого кота — в охваченной огнем квартире.

Спасатели МЧС обнаружили животное во время ликвидации пожара и провели его спасение. Кот получил отравление дымом, но благодаря использованию кислородной маски его удалось реанимировать. Теперь пенсионерам предстоит ремонт кухни, а их внучка выразила благодарность сотрудникам спасательной службы за спасение любимого питомца.

Ранее сообщалось, что спасатели четыре дня доставали кошку из стены в московском доме.