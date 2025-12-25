В Башкирии дети бойцов СВО приехали на елку, но не получили даже конфет

В Башкортостане после проведения официальной республиканской новогодней елки возник скандал. Жительница региона, мать одного из приглашенных детей, выразила возмущение тем, что на празднике детям не раздали подарков. Об этом она рассказала журналистам сетевого издания «Уфа онлайн».

По словам женщины, некоторые дети, приглашенные на мероприятие в Уфу, потратили несколько часов на дорогу из отдаленных районов республики. Среди приглашенных были и дети участников специальной военной операции. Однако праздничное настроение было испорчено.

«Детям даже конфетку не дали. Ребенок приехал домой в слезах, они ждали праздник, чудо! Очень печально получилось!» — поделилась собеседница издания.

В ответ на запрос журналистов организаторы праздника — представители Государственного концертного зала «Башкортостан» — пояснили свою позицию. Они заявили, что местные чиновники были заранее предупреждены о формате мероприятия.