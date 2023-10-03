В Башкирии из-за ДТП пострадали пятеро человек

Стало известно, что на трассе в Башкирии опрокинулся автомобиль марки Lada Largus. В результате ДТП пострадали пятеро человек, а один скончался. В пресс-службе управления ГИБДД по региону сообщили, что 57-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил съезд в кювет на опасном повороте, в результате чего автомобиль опрокинулся, о чем также пишет ТАСС.

Аварии на дорогах неизбежны до тех пор, пока за руль садятся водители в нетрезвом виде. Это очень опасно, поскольку контроль над телом и разумом значительно ослабевает. А если в пути возникают неблагоприятные погодные условия или же трудности на дорогах, как произошло в Башкирии, то это может стоить человеку жизни. А иногда – даже не одному.