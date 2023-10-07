В Башкирии медики извлекли из бронхов шестиклассника канцелярскую кнопку

Двенадцатилетний школьник случайно вдохнул канцелярскую кнопку, которая застряла в его бронхах, о чем пишет «Газета.ру» .

Не зря у многих вещей есть возрастные ограничения по их использованию. Однако, проблемы с ними могут возникнуть у любого человека, даже у взрослого или того же подростка. Например, как это произошло в Башкирии. Там шестиклассник случайно вдохнул канцелярскую кнопку.

Известно, что школьник был дома и занимался уроками. Во время этого он держал во рту этот острый канцелярский предмет. Однако, неосторожный вдох привел к тому, что кнопка попала в дыхательные пути, из-за чего у мальчика возникли проблемы с дыханием, а также сильный кашель.

Родители незамедлительно обратились к медикам, которым удалось найти и извлечь инородный предмет. Сейчас здоровью и жизни подростка ничего не угрожает.