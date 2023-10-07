В Башкирии мужчина попал в больницу из-за попытки самостоятельно вылечить язву желудка
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Как пишет «Газета.ру», россиян прочитал о способе лечения язвы желудка в домашних условиях. Этот случай служит очередным доказательством того, что не стоит верить всему написанному в интернете.
Стало известно, что в больницу поступил 32-летний пациент. Он жаловался на сильные боли в животе. Оказалось, что они возникли из-за размельченных неодимовых магнитов, которые мужчина употреблял внутрь вместе с водой. К слову, он делал это осознанно, в попытке избавиться от проблем с желудком.
Однако, она в результате привела к хирургическому вмешательству. Таким образом, врачи достали из брюшной полости пациента 300 граммов магнитных частиц. Сообщается, что из-за инородного тела желудок растянулся и опустился на двадцать сантиметров. К счастью, все частицы удалось достать за два с половиной часа.